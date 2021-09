Khi nào không nên đi dép tông?

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo không nên đi dép tông trong nhà bếp. Đó là lý do tại sao Mario Batali, đầu bếp Mỹ nổi tiếng, đi giày trong nhà bếp. Nước sôi, những chảo dầu nóng và các vật dụng sắc nhọn trong bếp tiềm ẩn đầy tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra. Trước những tình huống xảy ra bất trắc, nếu bạn đi dép tông sẽ phản xạ rất kém, làm tăng nguy cơ tổn thương.

Đi ở nơi đông đúc

Ở nơi đông đúc bạn có thể bị vô ý giẫm đạp lên chân và dép tông "trần trụi" sẽ không thể bảo vệ bạn khỏi lực tác động đó.

Đi dép tông lâu dài có thể khiến bạn gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: - Chúng làm bàn chân sụp xuống, ảnh hưởng đến dáng đi và tư thế, điều này có thể dẫn đến sự căng thẳng lớn ở bàn chân và phần còn lại của cơ thể. - Việc mang dép xỏ ngón quá thường xuyên có thể làm đau gót chân, nứt xương, viêm gân và mỏi các cơ... - Có thể làm tăng tiến triển dị tật bàn chân tiềm ẩn như biến dạng ngón chân cái (bunion) và biến dạng ngón chân (hammertoe) hay dẫn đến tình trạng đau đớn liên quan đến độ lật vào của bàn chân quá mức như đau vòm/gót chân, đau xương cẳng chân/gân chày sau, viêm gân Achilles.