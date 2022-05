Khi nào kết thúc đợt mưa rào và dông diện rộng ở Bắc Bộ?

Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Cảnh báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.