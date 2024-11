Khi nào có thể biết người thắng cử Tổng thống Mỹ?

Hôm nay (5/11), cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Kết quả đôi khi được công bố trong vòng vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Ảnh minh họa: BBC Tuy nhiên, năm nay do cuộc cạnh tranh sít sao giữa cựu Tổng thống Donald Trump - ứng viên của đảng Cộng hòa với đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris - ứng viên của đảng Dân chủ, nên có thể phải chờ kết quả lâu hơn. Thời điểm người chiến thắng lộ diện Trong một số cuộc bầu cử Tổng thống, tên người chiến thắng sẽ được công bố vào đêm muộn của ngày bầu cử hoặc sáng sớm hôm sau. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm nay, cuộc đua sít sao diễn ra ở nhiều tiểu bang nên giới truyền thông phải chờ lâu hơn rồi mới dự đoán người đắc cử. Bà Kamala Harris và đối thủ Donald Trump đã cạnh tranh quyết liệt trong nhiều tuần. Chiến thắng sít sao cũng có thể dẫn đến việc kiểm phiếu lại. Ví dụ, tại tiểu bang dao động Pennsylvania, một cuộc kiểm phiếu lại trên toàn bang sẽ được tiến hành nếu số phiếu cho người thắng và người thua chênh lệch 0,5%. Năm 2022, biên độ này chỉ hơn 1,1%. Các thách thức pháp lý cũng có thể xảy ra. Hơn 100 vụ kiện trước bầu cử đã được đệ trình, bao gồm các thách thức về tư cách bỏ phiếu và quản lý danh sách cử tri, do đảng Cộng hòa đệ trình. Các kịch bản khác có thể khiến việc tuyên bố người chiến thắng bị chậm trễ, bao gồm bất kỳ rối loạn nào liên quan đến bầu cử, đặc biệt là tại các địa điểm bỏ phiếu. Mặt khác, quá trình kiểm phiếu đã được đẩy nhanh ở một số khu vực, gồm cả bang quan trọng Michigan do năm nay số lượng phiếu bầu qua thư ít hơn so với cuộc bầu cử trước, vốn diễn ra trong đại dịch Covid-19. Kết quả các cuộc bầu cử gần nhất được công bố khi nào? Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 diễn ra vào 3/11. Tuy nhiên, mãi tới ngày 7/11 sau khi kết quả ở Pennsylvania trở nên rõ ràng, các mạng truyền hình Mỹ mới công bố ông Joe Biden là người chiến thắng. Trong các cuộc bầu cử khác, thời gian chờ đợi ngắn hơn. Năm 2016, khi ông Trump giành chiến thắng, ông đã được tuyên bố là người chiến thắng ngay trước lúc 3h, một ngày sau khi bầu cử diễn ra. Năm 2012, khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử, chiến thắng của ông đã được dự đoán ngay trước lúc nửa đêm vào chính ngày bỏ phiếu. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 2000 giữa hai ứng viên George W. Bush và Al Gore là một ngoại lệ đáng chú ý. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào 7/11 nhưng hai ứng viên cạnh tranh sít sao ở Florida nên tới 12/12 mọi việc mới ngã ngũ. Tòa án tối cao Mỹ quyết định chấm dứt quá trình kiểm phiếu lại của bang và giúp ông Bush giành chiến thắng. Các bang chủ chốt quyết định người chiến thắng trong 2024 Trên khắp nước Mỹ, các cuộc thăm dò đầu tiên sẽ kết thúc vào lúc 18h tối 5/11 theo giờ địa phương và cuộc thăm dò cuối cùng sẽ kết thúc lúc 1h sáng ngày 6/11. Kết quả kiểm phiếu sớm có thể cho thấy xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa ở một số bang, điều này được gọi là ảo ảnh đỏ. Nguyên nhân là các khu vực nhỏ hơn, có ít cử tri hơn, sẽ kết thúc kiểm phiếu sớm hơn các thành phố lớn, nơi có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ. Tuy nhiên, cuộc đua vào Nhà Trắng dự kiến phụ thuộc vào kết quả của 7 bang chiến địa, nơi các chuyên gia tin rằng bà Harris hoặc ông Trump có thể giành chiến thắng. Đó là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức Tổng thống đắc cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ sau khi nhậm chức vào thứ Hai, ngày 20/1/2025, tại khuôn viên của khu phức hợp Điện Capitol. Tại sự kiện này, tân Tổng thống sẽ tuyên thệ nhậm chức với lời cam kết ủng hộ Hiến pháp và sau đó sẽ đọc diễn văn nhậm chức.