Khi mua tủ lạnh mới về nhà, đừng vội bật nguồn, làm tốt 3 điều này sẽ kéo dài tuổi thọ và đảm bảo an toàn khi sử dụng

Ở máy nén của tủ lạnh có dầu bôi trơn, chúng ta thường gọi là dầu máy nén. Trong trường hợp bình thường, dầu máy nén trong tủ lạnh sẽ ẩn bên trong máy nén, do đó trong quá trình máy nén hoạt động, dầu máy nén sẽ có tác dụng bôi trơn, đồng thời sẽ đi vào và bám vào thành trong của đường ống.

Trong quá trình vận chuyển tủ lạnh, do đường đi có thể mấp mô, khiêng tủ lạnh lên nhà sẽ bị nghiêng khiến dầu máy nén dọc theo thành trong của đường đi không đều, dẫn đến bên trong máy nén sẽ có chỗ không có dầu bôi trơn.

Nếu tủ lạnh mới mua về mà bật nguồn trực tiếp thì máy nén sẽ bị hao mòn do không có dầu bôi trơn. Đồng thời, do không có dầu máy nén trong đường ống dẫn nên hai tác nhân này sẽ bám trực tiếp vào thành trong của đường ống, dễ gây ra hiện tượng ăn mòn nhất định cho đường ống, làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh. Do đó, sau khi chuyển tủ lạnh mới về nhà, việc đầu tiên chúng ta cần làm là đặt tủ lạnh ở một nơi thích hợp và để yên trong ít nhất 24 giờ.

Điều thứ 2: Làm sạch và khử trùng tủ lạnh

Trong quá trình sản xuất và vận chuyển tủ lạnh, một số bụi bẩn và vi khuẩn có thể bám bên ngoài và bên trong tủ lạnh. Khi chúng ta sử dụng thì nhiều thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với tủ lạnh có thể bị nhiễm bẩn. Vì thế, trước khi sử dụng tủ lạnh bạn cũng cần làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng.

Cách vệ sinh tủ lạnh: