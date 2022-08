Khi mua ghẹ, nên chọn ghẹ to hay nhỏ? Nhìn điểm này, biết ngay ghẹ nhiều thịt, ngọt ngon

Để chọn được ghẹ ngon, nhiều thịt, bạn có thể tham khảo hướng dẫn chọn ghẹ như sau:

1. Mua ghẹ kích thước vừa phải

Đa số mọi người cho rằng ghẹ càng to thì càng nhiều thịt và ngon. Tuy nhiên đây là quan điểm sai lầm bởi trên thực tế, những con càng to thì lại càng ít thịt và ăn không ngon. Do đó, bạn nên mua ghẹ có kích thước vừa tầm tay, trông vừa phải mới là những con có nhiều chất dinh dưỡng, khi chế biến sẽ cho thịt chắc, nhiều và thơm ngon.

2. Chọn ghẹ thật tươi

Để chọn được ghẹ tươi sống, bạn nên mua ghẹ ở những cơ sở kinh doanh hải sản uy tín hoặc những cửa hàng có bể sục oxy. Chọn ghẹ bằng cách cầm con ghẹ lên, lật ngửa và dùng tay ấn vào ức ghẹ. Nếu ức ghẹ lún xuống là ghẹ không ngon, ngược lại là ghẹ tươi sống, thịt chắc. Ngoài ra, bạn cũng có thể quan sát yếm ghẹ, nếu yếm khít với thân là ghẹ chắc thịt, chưa sinh sản nhiều.

3. Nên mua ghẹ xanh