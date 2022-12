Khi lịch sử gọi tên châu Phi tại World Cup

Algeria khiến thế giới chấn động với chiến thắng trước Tây Đức. Ảnh: Reuters.



Nhắc đến châu Phi ở World Cup, những người yêu bóng đá lập tức có thể kể về những “chiến tích” của Cameroon, Ghana hay hiện tại là Morocco. Nhưng đừng quên rằng, từ cách đây 40 năm, Algeria cũng suýt làm nên lịch sử.

Nếu không phải vì scandal dàn xếp tỷ số được xem như “nỗi nhục” trong lịch sử bóng đá diễn ra ở Gijon, Algeria đã có thể làm nên kỳ tích cho châu Phi.

Câu chuyện này được kể lại đầy sinh động trong cuốn sách "The official history of FIFA World Cup", xuất bản năm 2019 với lời đề tựa được viết bởi chính Chủ tịch FIFA đương nhiệm, Gianni Infatino.

Mùa hè lịch sử

Không chỉ ý nghĩa về mặt thể thao, World Cup 1982 còn mang đậm màu sắc chính trị. Tây Ban Nha vừa khôi phục thành công chế độ dân chủ sau khi Đại tướng Francisco Franco qua đời năm 1975 và ngày hội bóng đá trên đất nước Iberia năm 1982 diễn ra như để kỷ niệm cho sự kiện trọng đại ấy.

FIFA cũng đưa ra quyết định lịch sử, tăng số đội tham dự từ 16 lên 24 đội. Sự thay đổi này đã giúp Châu Phi có hai World Cup. Lịch sử gọi tên Algeria kể từ khi đó.

Nằm trong bảng đấu với hai đại diện rất mạnh từ châu Âu, Áo và Tây Đức, Algeria không được đánh giá cao bởi đây là lần đầu quốc gia này tham dự World Cup. Thế nhưng, trái bóng tròn và không gì là không thể. Algeria đã chứng minh rằng, không phải chỉ Italy mới biết đứng dậy từ tro tàn mà Algeria và châu Phi cũng hoàn toàn có thể vươn lên từ bùn đất.