Khi khán giả "chán" phim Việt

Một cảnh trong "Huyền sử vua Đinh" - bộ phim gây tranh cãi về chất lượng và thua lỗ nặng nề (Ảnh: Nhà sản xuất).

Chính tâm lý tẩy chay phim nội địa này đã khiến 2 bộ phim được kỳ vọng ra mắt vào dịp cuối năm vừa qua, đặc biệt là "Thanh Sói" của Ngô Thanh Vân phải chịu cảnh "ngã ngựa" đau đớn. Bộ phim hành động được đầu tư kinh phí lớn (46 tỷ đồng), kế thừa những thành công đột phá của "Hai Phượng" ở một cấp độ cao hơn về mọi mặt nhưng lại không được khán giả đón nhận như kỳ vọng, dù chỉ ra đời sau 3 năm.

Việc bộ phim ra mắt khi siêu bom tấn "Avatar: The Way of Water" đang khuấy đảo phòng vé thế giới và Việt Nam có thể là lý do chính đáng để giải thích cho sự thất bại của "Thanh Sói", nhưng đó không phải là tất cả. Trong tuần lễ chào năm mới 2023, Thanh Sói tiếp tục bị một bộ phim hoạt hình của Hollywood là "Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng" vượt qua khá xa. Điều đó cho thấy khán giả gần như không quan tâm đến "Thanh Sói", ngay cả khi nó nhận được nhiều bình luận tốt từ giới chuyên môn và những khán giả đã đi xem.

Kết thúc chặng đua phòng vé, "Thanh Sói" có thể về đích với khoảng 20 tỷ đồng, chỉ bằng 1/10 so với mức doanh thu kỷ lục 200 tỷ đồng mà Hai Phượng đạt được 3 năm trước. Đây thực sự là một cú sốc, không chỉ với bộ phim tâm huyết mà Ngô Thanh Vân thừa nhận là cuối cùng của mình, mà với cả thị trường điện ảnh Việt đang chờ đợi một phép màu cho điện ảnh nội địa sau một năm thất bát.

Nhìn từ góc độ quản lý, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV, nhận định rằng sau 2 năm dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thói quen và gu thưởng thức phim ảnh của khán giả đã có sự thay đổi rất lớn. Việc một số phim ra rạp gần đây có doanh thu thấp phần nào phản ánh thực tế các nhà làm phim đang chưa nắm bắt được thị hiếu khán giả.