Khi doanh nghiệp dệt may làm bất động sản

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã CK: TNG) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỉ lệ 4% (mỗi cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày thanh toán là 24/1/2022.

Thông báo được phát đi ít ngày sau khi TNG công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2021, với doanh thu đạt 433,9 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế ở mức 20,6 tỉ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ tháng 11/2020. Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của TNG lần lượt đạt 4.976,5 tỉ đồng và 213,9 tỉ đồng.

Được biết, trong năm 2021, TNG đã đưa vào hoạt động nhà máy Võ Nhai 2 (20 chuyền may), dây chuyền bông số 3, nhà máy Sông Công mở rộng (16 chuyền may) và Phú Bình mở rộng (16 chuyền may). Công ty này dự kiến sẽ xây dựng dự án nhà máy Đồng Hỷ 2 (50 chuyền may) và đưa vào hoạt động từ 2023; dự án Đại Từ 2 (32 chuyền may) dự kiến đi vào hoạt động từ 2024.