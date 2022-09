Khi con cái thiếu chủ động trong học tập, bố mẹ nên làm gì để giải quyết?

Thực trạng trẻ thụ động trong học tập hiện khá phổ biến, lý do có thể do hình thức dạy học của giáo viên và sự can thiệp quá mức của của phụ huynh.

Trong nhiều trường hợp, việc học tập đã trở thành việc của phụ huynh chứ không phải của học sinh, dẫn đến học sinh phản ứng thụ động. Khát khao kiến ​​thức của trẻ em đã bị “tiêu diệt”, thay vào đó sự khao khát kiến ​​thức đã trở thành nhiệm vụ và sự bức hại, điều này làm giảm đi rất nhiều hứng thú học tập của các em, thậm chí còn sinh ra cảm giác mệt mỏi, chán nản. Trong mắt các em, mối quan hệ thầy trò hay đến cả mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đều chỉ xoay quanh việc học, tất cả đều biến chúng thành đối tượng phải học phải dạy mà bỏ qua tính tò mò và những yêu thích bẩm sinh của chúng, không cho chúng được chủ động lựa chọn và làm những gì chúng muốn. Vậy khi đó cha mẹ nên làm gì? Trước hết, cha mẹ hãy buông bỏ và trả lại việc học của con cho con. Con cái là chủ thể của việc học, cha mẹ nên tập trung vào con cái chứ không phải hành vi của con cái. Hành vi của trẻ là việc học của nó, sự chú ý của cha mẹ được chuyển sang từ kết quả học tập của trẻ đến với trẻ, quan tâm đến trẻ, quan tâm đến thể chất và tinh thần của trẻ, làm cho trẻ cảm thấy mình là chủ thể của việc học, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, để trẻ lớn lên trong tư thế chủ động và việc học của trẻ sẽ có ý chí hơn, cảm thấy tốt hơn. Để dạy trẻ tự học, chúng ta phải bắt đầu từ các điểm kiến ​​thức, chú ý đến phương pháp học, tập trung vào ý tưởng học tập và xác lập ý tưởng học tập khoa học. Ý tưởng học tập có tác động rất lớn đến con người. Trong khi tập trung vào ý tưởng học tập, điểm kiến ​​thức cũng sẽ được cải thiện. Chúng ta không cần dạy trẻ làm điều gì đó cụ thể mà hãy dạy trẻ tư duy, từ đó tự tìm ra lời giải. Chỉ cần chúng ta dạy chúng suy nghĩ thì chúng sẽ học được. Trao quyền chủ động cho trẻ hoàn toàn. Phương pháp giáo dục của giáo viên là trả lại lớp học cho trẻ, giáo viên nói ít hơn, trẻ lắng nghe nhiều hơn, giáo viên hỏi nhiều hơn, trẻ suy nghĩ nhiều hơn. Để khơi dậy tư duy, khơi dậy tính chủ động, khơi dậy khả năng sáng tạo của các em không chỉ cần tính đúng hay sai của bài toán mà còn là quy luật của bài toán và phương pháp dạy học của thầy. Hãy cho trẻ tìm hiểu để học hỏi từ một ví dụ rồi để trẻ tự áp dụng vào “bài toán” của mình. Ngoài ra, cha mẹ nên vệ sinh môi trường gia đình sạch sẽ. Không làm phiền trẻ, không chơi điện thoại, xem TV, lướt Internet trước mặt trẻ để tạo môi trường tương đối sạch sẽ cho trẻ. Nếu trẻ tự học một cách chủ động, trẻ sẽ có thể tự khởi nghiệp và thành công trong tương lai. * Bài viết có tính chất tham khảo Theo V.K - Vietnamnet