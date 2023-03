Khi các tiến sỹ, luật sư phạm luật

Điều gì đã khiến các luật sư, tiến sỹ luật, hay vừa là luật sư vừa là nhà báo, có người từng là chủ nhiệm đoàn luật sư một tỉnh, lại có thể không biết mình đã vi phạm pháp luật, hơn nữa còn “ngây thơ” khi phát ngôn và viết những “status” mang tính chửi bới, xúc phạm người khác trên mạng xã hội?

3 tiến sỹ luật, luật sư cùng bị khởi tố

Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Đặng Anh Quân (SN 1978; chỗ ở hiện nay là xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Quân.

Đáng nói, ông Đặng Anh Quân đang là tiến sỹ luật, một giảng viên của Trường Đại học Luật TP.HCM. Cơ quan điều tra xác định trong các buổi livestream này, ông Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bà Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Hành vi của ông Quân là giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, ông Quân đã bị bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni) tố giác về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đơn, ca sỹ Vy Oanh cho rằng ông Quân được biết đến với vai trò là “cố vấn pháp lý” cho bà Hằng tại các buổi livestream, nhưng trong các buổi livestream tham gia cùng bà Hằng, ông Quân đã suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng mà bà Phương Hằng đưa ra; vu khống, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của ca sỹ này.

Phần lớn thời gian ông Quân tham gia cùng bà Hằng để phụ họa, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần, cũng như giúp sức, củng cố cho quan điểm sai trái của bà Phương Hằng.