Khi ca sĩ nữ thường bị chê bai và nhận cát-xê thấp

Cuộc chiến pháp lý năm 2014 giữa Kesha và nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Dr. Luke (Lukasz Gottwald) đã làm sáng tỏ sự thật khắc nghiệt và phũ phàng cho nhận định trên.

Quay trở lại với nghiên cứu Women in the Mix, không chỉ ca sĩ, nhóm phụ nữ làm nghề sáng tác, giảng viên thanh nhạc, sản xuất, quản lý nghệ sĩ, quảng cáo và tổ chức sự kiện âm nhạc, kinh doanh âm nhạc đều chung mục tiêu thăng tiến trong sự nghiệp hơn là lập gia đình, sinh con.

Cứ hai người được hỏi thì có một người chọn không sinh con hoặc sinh ít con để tập trung thời gian làm việc.

Khi người trong cuộc lên tiếng

Valeisha Butterfield Jones, đồng chủ tịch của Học viện ghi âm, phát biểu: "Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo sự khuếch đại tiếng nói của phái nữ đến ngành công nghiệp âm nhạc.

Nghiên cứu Women in the Mix là tài liệu mang tính đột phá về những thực tế và trải nghiệm mà chúng ta - những phụ nữ làm việc trong lĩnh vực âm nhạc - công khai với thế giới".

Một trong những tác giả của nghiên cứu - chuyên gia âm nhạc Erin Barra của Đại học bang Arizona - cho rằng việc lắng nghe, thấu hiểu câu chuyện của 1.600 phụ nữ góp phần quan trọng để những trải nghiệm, công sức của họ được công nhận. Barra tin điều đó không nhiều thì ít, sẽ góp phần thay đổi góc nhìn về phụ nữ.

Học viện ghi âm cam kết hành động nhiều hơn thông qua khoản quyên góp trị giá 50.000 USD cho 5 tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong lĩnh vực âm nhạc, bao gồm Beats By Girlz, Femme It Forward, Girls Make Beats, She Is The Music và Women's Audio Mission.

Cùng với nỗ lực trên, từ năm 2019, Học viện ghi âm ra mắt nghiên cứu Women in the Mix thu hút hàng trăm chuyên gia và tổ chức âm nhạc dành cho nữ. Tổ chức cam kết tăng gấp đôi số lượng phụ nữ tham gia nghiên cứu vào năm 2025 và hiện đạt hơn 60% mục tiêu đó.