Khi bị lộ thông tin cá nhân trên mạng chúng ta nên làm gì?

Hàng ngày có tới hơn 7.000 dòng mã độc ăn cắp thông tin (trojan) trên điện thoại di động mới xuất hiện, chiếm 35% tổng số dòng mã độc trên điện thoại di động được phát hiện mỗi ngày, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2015 (chỉ chiếm 18%). Qua đó biến trojan đã trở thành loại mã độc được phát tán nhiều nhất trên toàn cầu.

Chúng thu thập các thông tin cá nhân như tin nhắn, mật khẩu, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu nhạy cảm khác một cách âm thầm, người dùng không hề hay biết.

Không chỉ riêng trên điện thoại di động, người dùng internet có nguy cơ lộ thông tin cá nhân ở bất kỳ điểm, thiết bị truy cập nào nếu không biết cách bảo vệ thông tin mật của mình.

Nhiều người tự dẫn đường cho mã độc xâm nhập

Ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena đánh giá những người bị đánh cắp thông tin, dữ liệu thường chưa nắm được các kiến thức về an toàn thông tin, hay nhấn vào những đường dẫn lạ do người khác gửi, cài đặt phần mềm không có bản quyền…