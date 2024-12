Khe hở từ vụ mua Mercedes-Benz GLC giá 1,3 tỷ bị tua 50.000km

Dù bỏ tiền tỷ để mua một chiếc xe sang như Mercedes-Benz GLC 200, vị khách hàng ở Hà Nội mua phải xe tua công-tơ-mét vì đã bỏ lọt một khe hở quan trọng trong giao dịch hợp đồng mua bán xe cũ. Trao đổi với PV VietNamNet, anh Vũ Quang Tám (34 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết phía showroom N.D. Auto vẫn chưa có động thái nào về vụ việc chiếc Mercedes-Benz GLC 200 đời 2021 của anh mua từ showroom này bị tua ODO (số km đã đi) tới tận 50.000km. Anh Tám chia sẻ: “Sau cuộc điện thoại đầu tiên do tôi chủ động gọi tới showroom sáng hôm 5/12 thì đến nay họ vẫn chưa có phản hồi lại nào với tôi.” Chiếc Mercedes-Benz GLC 200 2021 được anh Vũ Quang Tám mua của showroom N.D Auto trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội (Ảnh: NVCC). Như VietNamNet đã đưa tin, vào đầu tháng 6/2024, anh Tám mua lại chiếc Mercedea GLC 200 màu trắng đời 2021 từ showroom N.D với giá hơn 1,3 tỷ đồng, số ODO là 51.432 km. Tuy nhiên, sau 5 tháng sử dụng, anh đi bảo dưỡng và kiểm tra tại đại lý Mercedes-Benz Vietnam Star Hoàn Kiếm thì được biết, xe đã lăn bánh 95.305 km tại thời điểm tháng 2/2024. ODO hiển thị trên đồng hồ chiếc GLC 200 lúc giao dịch vào tháng 6 là 51.423km (ảnh trái), trong khi dữ liệu tại hãng từ tháng 2 đã ghi nhận 93.305km (ảnh phải). Ảnh: NVCC Điều đó có nghĩa, chiếc xe sang này đã bị tua công-tơ-mét ít nhất là 50.000km. Khi sự việc xảy ra, chủ showroom N.D Auto ngỏ ý "bán hộ" hoặc nhập lại chiếc xe với giá 1,12 tỷ đồng, thấp hơn giá mà anh Tám đã mua tới 180 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Tám không đồng ý. Hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc chiếc GLC 200 bị tua lại công-tơ-mét (Ảnh: NVCC). Mua xe cũ, khách hàng nên yêu cầu cam kết về số km đã lăn bánh Đánh giá về vụ việc này, anh Lộc (một người từng kinh doanh xe sang chục năm) chia sẻ: "Đây là trường hợp rất đáng tiếc cho vị khách hàng vì anh này đã quá chủ quan, không mang xe đi check chính hãng ngay. Trong khi đó, việc tìm hiểu lịch sử xe đối với xe đời còn mới 2021-2023 là rất dễ và chi phí không cao". Anh nói thêm: “Chiếc xe Mercedes này mới hơn 3 năm tuổi, sổ bảo dưỡng bảo hành chính hãng vẫn còn. Khách hoàn toàn có thể đến trung tâm bảo hành của Mercedes để kiểm tra được ngay số km ở thời điểm bảo dưỡng gần nhất mà không phải để đến 5 tháng như vậy". Anh Lộc cho hay: "Thông thường, trong hợp đồng mua bán xe cũ, người bán chỉ cam kết hiện trạng xe như không đâm đụng, ngập nước, hoặc chung chung là xe đảm bảo chất lượng vận hành kỹ thuật… Tuy nhiên, nếu khách có yêu cầu đảm bảo tính chính xác của số km trong công-tơ-mét thì người bán sẽ cam kết khi họ nắm chắc lịch sử và nguồn gốc xe. Do đó, người mua nên chú ý tới điều khoản này." "Đôi khi do chủ quan, người mua bỏ qua chi tiết này trong hợp đồng và chỉ được bên bán "cam kết bằng miệng". Đây là một kẽ hở trong đa số giao dịch mua bán xe cũ. Đến khi phát sinh vấn đề, khách sẽ rất khó khăn để đòi lại quyền lợi như chủ nhân chiếc GLC trên", anh Lộc nói. Theo anh Lộc, “người tiêu dùng nên tham khảo giá bán chung của xe trên thị trường, đừng tiếc những chiếc xe giá rẻ một cách “bất thường” so với mặt bằng chung và nên chọn địa chỉ uy tín để mua”. Mẹo tránh mua phải xe cũ tua km Anh T. (làm việc tại một showroom chuyên kinh doanh xe Đức cũ ở Long Biên, Hà Nội) chia sẻ với VietNamNet: “Để có thể biết một chiếc xe có bị tua công-tơ-mét hay không, người thợ sẽ phải xem xét nhiều điểm trên xe. Khách chưa có kinh nghiệm thì nên nhờ thêm những người am hiểu để đi xem xe cùng". Theo anh T., có một số mẹo mà khách thông thường có thể tham khảo. Đầu tiên, người dùng nên nghe thử âm thanh từ động cơ, bởi giữa một chiếc xe chạy khoảng 50.000 km với một chiếc xe chạy trên 100.000 km thì âm thanh sẽ khá khác nhau. Tiếp đến, xem kỹ ngoại thất xe, vì xe chạy nhiều có phần “già” hơn xe chạy vài chục nghìn km, từ nước sơn tới giảm xóc, phanh hay bên ngoài động cơ. Anh chia sẻ thêm: “Thông thường, khi mua lại xe cũ tôi sẽ quan sát thân pô hoen gỉ nhiều hay không. Xe chạy khoảng 40.000-50.000 km ít bị hoen gỉ so với xe đã chạy cả 100.000km”. “Riêng nội thất thì dễ quan sát hơn, đó là mức độ căng của da ghế hay vô-lăng, rồi độ sắc nét các chi tiết ốp gỗ hay kim loại. Tất nhiên, đôi khi chủ xe chăm sóc, giữ gìn tốt thì nội thất vẫn đẹp sau thời gian dài sử dụng”, anh T. nói. “Do thường mua bán các mẫu xe Mercedes nên tôi để ý cả gia cảnh của chủ xe để biết thêm chiếc xe có được chăm sóc cẩn thận hơn không, từ đó cũng một phần phán đoán liệu ODO có chính xác hay không”, anh T. tiết lộ thêm. Trở lại vụ việc trên, anh Vũ Quang Tám (chủ nhân chiếc GLC bị tua công-tơ-mét) cho biết: “Nếu phía showroom vẫn tiếp tục im lặng và không đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng, có lẽ tôi phải nhờ tới sự can thiệp từ pháp luật. Có thể tôi sẽ gửi đơn khiếu nại họ về dấu hiệu lừa đảo và vi phạm luật thương mại”. (VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc)