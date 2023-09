Khẩu súng lục sinh ra để 'khắc chế' áo giáp

Lý do là bởi súng được sử dụng loại đạn mới, kích cỡ 5,7 x 28mm với đặc tính xuyên giáp rất mạnh. Vì vậy, FN Five-seven trở thành súng ngắn có khả năng xuyên giáp được coi là hàng đầu hiện nay.

Súng ứng dụng vật liệu polymer cao phân tử giúp nó chỉ nặng 610g khi không đạn và khi nạp đầy đạn cũng chỉ nặng 744g. Tuy vậy, súng lại có một băng đạn tiêu chuẩn lên tới 20 viên.

Súng có chốt an toàn trên tay cầm giúp súng an toàn hơn khá nhiều so với đa số các loại súng ngắn hiện nay. Theo xu thế hiện đại, súng có thanh pincatinny bên dưới nòng súng để gắn các phụ kiện khi chiến đấu.