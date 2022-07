Khẩu súng lục độc đáo của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ

Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA), cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, gần đây đã thông báo rằng họ có kế hoạch trang bị cho các nhân viên an ninh canh gác các loại hàng hóa nhạy cảm bằng một loại súng lục 9mm mới và rất cao cấp. Nếu tất cả đúng như kế hoạch, các cá nhân làm việc cho Văn phòng Vận chuyển An toàn của NNSA, hoặc OST, sẽ nhận được súng ngắn Chiến đấu OZ9 của ZEV Technologies, một thiết kế súng lục mang tính biểu tượng với vẻ ngoài như khẩu súng trong bộ phim John Wick.

OST, ban đầu được thành lập vào năm 1975 với tên gọi Ban An toàn Giao thông của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Năng lượng, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển vũ khí hạt nhân, các bộ phận của vũ khí hạt nhân và "vật liệu hạt nhân đặc biệt". Các nhân viên an ninh bao gồm các đặc vụ liên bang được vũ trang mạnh mẽ đi cùng các đoàn xe để có thể phản ứng trước các cuộc tấn công hoặc các tình huống bất ngờ khác.

"OST có nhu cầu hoạt động để thay thế vũ khí phụ hiện tại bằng một khẩu súng ngắn 9mm không chỉ có thể che giấu mà còn cung cấp cho các OST FA [Đặc vụ liên bang] khả năng phòng thủ tầm ngắn cả ngày lẫn đêm khi vũ khí chính của họ không được sử dụng", một thông báo của NNSA được đăng vào ngày 24 tháng 6. Hiện tại vẫn chưa rõ loại vũ khí phụ tiêu chuẩn cho các lực lượng OST là gì. Một bức ảnh, được nhìn thấy bên dưới, được đăng trên tài khoản Facebook chính thức của NNSA vào ngày 16 tháng 9 năm 2020, cho thấy Quản trị viên NNSA lúc đó là Lisa E. Gordon-Hagerty đang "thể hiện kỹ năng của mình với một khẩu súng lục Smith & Wesson M&P .45 caliber trong một cuộc thi".

Bất chấp điều đó, "dựa trên các tiêu chí thử nghiệm, súng cầm tay ZEV OZ-9 không chỉ đạt điểm kỹ thuật tổng thể cao nhất trong số sáu loại súng 9mm, mà súng ngắn ZEV OZ-9 còn nhận được điểm số cá nhân cao nhất khi xét về trọng lượng, khả năng chống hư hỏng, hoạt động trong ánh sáng yếu, công thái học, độ giật". Thông báo cho biết thêm rằng "Thử nghiệm thực tế đã diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25-27 tháng 1/2022".

Loại súng OZ9 mà NNSA định mua cho lực lượng OST sẽ là phiên bản X Combat. Theo ZEV Technologies, đây là phiên bản của khẩu súng lục OZ9C Compact được trang bị báng súng cỡ lớn "để tạo ra một khẩu súng lục dễ điều khiển và cầm nắm hơn" nhưng "không tăng thêm trọng lượng hoặc chiều dài".

Trước khi cho ra mắt OZ9, ZEV Technologies là một nhà cung cấp phụ kiện súng lục, có thể biến một trong những khẩu súng lục phổ biến có khung bằng polyme thành cái gọi là 'Gucci Glock.' Những thành phần này bao gồm dòng ống trượt, bộ kích hoạt và các bộ phận khác của riêng công ty cho những khẩu súng lục đó. Công ty cũng mở rộng cung cấp các loại súng cầm tay khác.

ZEV chỉ là một trong số các công ty trong lĩnh vực này. Sự quan tâm của dân chúng ở Mỹ đối với các khẩu súng lục cá nhân hóa đã tăng lên trong những năm gần đây nhờ sự thành công của bộ phim John Wick.

Rất lâu trước khi John Wick là một cái tên quen thuộc, những khẩu súng lục cá nhân hóa đã thu hút được lượng người dùng đáng kể trong quân đội và các nhân viên an ninh tại Mỹ, bao gồm các thành viên trong Lực lượng Delta.

OZ9 kết hợp hiệu quả nhiều bộ phận súng lục tùy chỉnh của ZEV, cũng như thiết kế báng cầm cũng được lấy cảm hứng từ súng lục kiểu ZEV 1911 tùy chỉnh, với một bộ khung ở giữa hoạt động như một bộ phận ghép nối. Điều này cho phép hoán đổi tương đối nhanh chóng phần khung và báng súng. Phần thân OZ9 được thiết kế để cho phép lắp thêm bộ phận ngắm quang học, trên súng cũng có một thanh ray phụ tích hợp để gắn đèn và laser.

Theo The Drive