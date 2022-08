Khát vọng lên bờ của người dân làng chài ven bờ sông La

Toàn bộ thôn Tiền Phong có 93 hộ dân, hiện trên 70 hộ có mặt tại địa phương, trong đó có 62 hộ sống chủ yếu bằng nghề sông nước, cuộc sống hết sức khó khăn.

Cuộc sống bấp bênh, tạm bợ

Anh Ngô Văn Hiệp (SN 1976, trú tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là một trong 24 hộ dân thuộc Hợp tác xã (HTX) vận tải thời trước, sẽ được lên bờ trong thời gian tới theo chương trình xây dựng nhà ở cho các hộ dân vạn chài.

Vốn theo cha mẹ làm nghề chài lưới, cuộc sống lênh đênh nay đây mai đó nên anh chỉ học hết lớp 5. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng anh ra ở riêng trên 1 chiếc thuyền nhỏ, tiếp nối truyền thống của gia đình, sống bằng nghề đánh bắt thuỷ hải sản trên dòng sông La và sông Lam.

Dù chiếc thuyền nhỏ và hẹp, cuộc sống mưu sinh gặp nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc cũng đến với anh chị khi các con lần lượt chào đời. Tiếng con trẻ đã khiến cho không khí của gia đình thêm ấm cúng, giảm bớt sự lẻ loi, đơn độc giữa mênh mông sông nước.

Con thuyền nhỏ là phương tiện vợ chồng anh Hiệp đi đánh cá mỗi đêm; còn thuyền lớn, diện tích khoảng 16m2 được xem như ngôi nhà, là nơi cư ngụ của 5 nhân khẩu.

Chia sẻ về cuộc sống mưu sinh vất vả, lênh đênh trên sông nước, anh Hiệp kể, việc đánh bắt thường phải thực hiện vào ban đêm, vì ban ngày nước trong nên cá không mắc lưới. Hơn nữa, do nhiều người dân dùng hình thức đánh bắt tận diệt nên thuỷ sản cạn kiệt, tôm cá không còn nữa. Tuỳ con nước đứng (nước dừng, không lên không xuống - PV) đến đâu thì phải theo làm đến đó. Có khi phải đi cả trăm cây số ra tận Thanh Chương (Nghệ An) hoặc gần hơn thì lên Linh Cảm (Đức Thọ, Hà Tĩnh) mới mong có cá to.

Mỗi lần đi thả lưới, quăng chài kiếm sống, do không có người trông coi nên anh Hiệp lại mang theo vợ con trên “ngôi nhà di động”, vì thế, cậu con trai cả (SN 2004) cũng chỉ học đến lớp 5 thì nghỉ rồi theo cha hành nghề sông nước.