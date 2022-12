Khắp nơi rạo rực đón thời khắc giao thừa, chào năm mới 2023

Từ 16 giờ 30 ngày 1/1/2023, Vũng Tàu tổ chức ngày hội đồng diễn Lân - Sư - Rồng mở rộng năm 2023, với sự tham gia của 54 đoàn Lân - Sư - Rồng của các tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, TP.HCM, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương... Các đoàn Lân - Sư - Rồng sẽ đồng diễn 14 - 22 giờ. Hoạt động này dự kiến xác lập kỷ lục Việt Nam.

Toàn bộ đường Thùy Vân đoạn từ đường Phan Văn Trị đến Phan Chu Trinh và đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến Thùy Vân được sử dụng trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 ngày 31/12/2022 đến 1 giờ ngày 1/1/2023; từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 1/1 để tổ chức chương trình "Chào đón năm mới 2023 - Runway to New Year 2023".

Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn trong Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia và chào đón năm mới 2023.

Tối nay 31/12, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành diễn ra những hoạt động văn hoá, nghệ thuật đầy ý nghĩa để chào đón Năm 2023 – Xuân Quý Mão. Trong chương trình văn hoá nghệ thuật này sẽ có nhiều sự kiện: Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh"; chung kết xếp hạng cuộc thi “Tình khúc Bolero” – mùa 4 năm 2022 và chương trình ca nhạc Countdown đón chào năm mới 2023.

Chương trình Coutdown chào năm mới 2023 với nhiều tiết mục nghệ thuật do Trung tâm văn hoá và Nhà hát ca Múa nhạc Biển xanh “Nhịp điệu thần tốc” biểu diễn, ảo thuật của Taylo, vũ điệu Samba, xiếc Kungfu (nghệ sỹ xiếc Kungfu Phước Hiếu - TP.HCM), liên khúc Xuân, nhảy hiện đại “We Run The Night”, “Vì em đã quá yêu anh”, “Những ngày xuân rực rỡ”, “Xin hãy thứ tha”, “Happy New Year”…

Du khách đón năm mới tại Bình Thuận. Ảnh: Nguyên Vũ

Công chúng sau khi thưởng lãm chương trình sẽ cùng nhau đếm ngược để chuẩn bị bước sang năm mới 2023 đầy hy vọng với những điều tốt đẹp nhất, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc sum vầy và thành công.

Các địa phương khác cũng đều có chương trình đón năm mới hoành tráng và tràn ngập cảm xúc.