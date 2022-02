Khánh Vân và Kim Duyên 'đọ' trình độ xử lý đầm xẻ toang hoác

Tại buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Miss Supranational 2022 (Hoa hậu Siêu quốc gia), sự xuất hiện của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân và Á hậu Hoàn vũ Kim Duyên ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Khánh Vân và Kim Duyên cùng đến sự kiện trên một chiếc xe hạng sang.