Khánh Vân tức giận khi bị đồn chơi xấu khi Kim Duyên thi quốc tế

''Có nhiều vấn đề mình rất tức, các bạn luôn nói mình không ủng hộ Duyên, không đăng bài support Duyên, các bạn ơi, Duyên đi thi quốc tế thì mình mong fanpage của Duyên tăng follow, tăng tương tác. Bây giờ mình đăng hết bài, mọi người vào like rồi ai theo dõi trang của Duyên. Rồi ngày nào cũng đăng thì sao được? Để cho em mình được tỏa sáng nha mọi người''.

Bên cạnh đó, nàng hậu 26 tuổi cũng khẳng định cô đã định đi Dubai để diễn cùng các chị em hoa - á hậu chung công ty nhưng cuối cùng phải hủy vì trùng lịch trình.