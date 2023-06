Khánh Vân tiết lộ có người yêu, mời Lâm Vỹ Dạ làm MC cho đám cưới vào năm sau?

Việc Khánh Vân nói có người yêu và chuẩn bị lên xe hoa và mong Lâm Vỹ Dạ và Jun Phạm làm MC trong đám cưới.

Khánh Vân và Lâm Vỹ Dạ là người chị em thân thiết từ công việc đến cuộc sống nên thường xuyên có những màn tương tác lầy lội.

Khánh Vân từng tiết lộ lý do tham gia một gameshow là do có sự góp mặt của Lâm Vỹ Dạ: "Em tới đây chỉ với một lý do duy nhất đó là vì người chị sinh đôi của em là Lâm Vỹ Dạ.

Chị là hoa hậu Bình Lợi, còn em là hoa hậu Bình Tân. Đối với em, chị của em luôn là số 1. Chị của em là tuyệt vời nhất".



Khánh Vân nhiều lần thể hiện tình cảm, sự trân quý dành cho Lâm Vỹ Dạ