Khánh Vân diễn vedette, ánh mắt một khách mời sắc hơn dao

Clip: Mèo Thoại xem Khánh Vân trình diễn.

Đoạn clip lập tức thu hút sự chú ý. Bên cạnh một số bật cười với biểu cảm lạnh lùng của Mèo Thoại, số khác chỉ trích thái độ của hiện tượng mạng, cho rằng anh đang xem thường Khánh Vân.

Tuy nhiên, Mèo Thoại đã nhanh chóng lên tiếng giải thích về thái độ của mình. Bật cười khi xem lại biểu cảm, hot TikToker cho biết chỉ đang soi ngoại hình của đàn chị mà thôi.