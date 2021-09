Khánh Thi: Tôi vẫn bị gọi là 'yêu tinh già' dù đã có 2 con với Phan Hiển

Giỏi việc nước nhưng chẳng đảm việc nhà

- Những ngày qua, vợ chồng chị ở đâu?

3 tháng trước, chúng tôi hoàn thành một công trình vừa để ở vừa làm trung tâm đào tạo trình diễn nghệ thuật. Thời điểm đó, trung tâm tạm hoàn thiện, chuẩn bị khai trương thì đợt dịch "lịch sử" bùng phát. Chúng tôi ở đó đến nay.

Nhà tôi hiện như cái khung vì còn thiếu rất nhiều nội thất. Chúng tôi không có bếp, phải ra ban công nấu ăn. Vợ chồng trải tạm thảm Yoga lên giường để ngủ vì không có đệm.

Trong nhà, quán café do ông xã thiết kế là nơi "an ủi" tôi nhất. Anh làm quán này để học viên có chỗ thư giãn, tự tay trồng và chăm bao nhiêu là cây nhiệt đới. Chúng tôi cũng chuyển hơn 100 gốc hồng từ vườn nhà cũ sang đây do tôi phụ trách chăm sóc.

Hôm nào stress, vợ chồng tôi mỗi đứa lo một vườn, thơ thẩn hồi lâu lại trở về bình thường. Thỉnh thoảng, chúng tôi dọn cơm lên sân thượng ăn cùng nhau.



Khánh Thi và Phan Hiển hiện tại.

- Chị - HLV trưởng của đội tuyển quốc gia, huấn luyện online các VĐV thế nào?

Tôi cực kỳ đau đầu. HLV chăm VĐV như mẹ chăm con mọn, phải để mắt đến các bạn ăn gì, tập gì thì huấn luyện online thế nào?

Tôi nhắn tin nhắc nhở nhiều thì các bạn sẽ ghét nhưng nếu không quan tâm để các bạn tăng cân, cả hai lại càng khổ. Tôi yêu cầu các bạn quay video tập 2 tiếng, các bạn gửi lại tôi video tua nhanh dài... 30 giây. VĐV thi đấu đỉnh cao cả đấy, đúng là "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".

Tôi rất stress. Đội tôi phụ trách luôn ở vị trí số 1 hoặc 2 cả nước. Chúng tôi đạt thành tích cao không được tung hô nhưng thua sẽ bị chửi nhiều hơn bóng đá.