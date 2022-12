Khánh Thi - Phan Hiển cưới ở nhà thờ, 5 người nâng váy cô dâu

Kubi diện cây đồ trắng lịch lãm trong ngày vui của bố mẹ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Khánh Thi - Phan Hiển tiến vào nhà thờ.



Hình ảnh cô dâu - chú rể làm lễ trong nhà thờ. Khánh Thi ghi điểm với nhan sắc dịu dàng, cuốn hút.



Kubi và Anna theo dõi lễ cưới của bố mẹ.