Khánh Thi nuốt nước mắt khi đồng nghiệp 'ganh ghét, mất dạy'

Thậm chí, bà mẹ 2 con nhiều lúc muốn buông bỏ, khi sự hỗ trợ về kinh tế quá nhỏ so với những hy sinh về mọi mặt cho nghệ thuật.

Clip: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển bật khóc tiễn bố mẹ đi tập huấn.

"Thương em mà, đâu phải đi tập huấn là sướng, là vui đâu. Có mấy ai hiểu được phận làm cha mẹ xót ruột thế nào khi phải xa con nhỏ. Tiền túi bỏ ra đâu ai cũng hiểu.

Nhiều lúc nuốt nước mắt vào trong khi thấy đồng nghiệp ganh ghét và bình luận mất dạy. Nhiều lúc chỉ muốn buông khi sự hỗ trợ về kinh tế còn quá nhỏ so với sự hy sinh về mọi mặt cho đam mê.

Thế hệ mới lên thì quên nguồn cội và vội vã tìm chỗ đứng vỗ ngực xưng tên", Khánh Thi viết.