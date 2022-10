Khánh Thi chê Phan Hiển chọn đồ chụp ảnh cưới như 'cái bang'

Ngoài những đám cưới đã ấn định ngày cụ thể như Bình An và Phương Nga, Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển thì dân mạng còn rất háo hức trước đám cưới của cặp đôi vàng làng dancesport là Khánh Thi và Phan Hiển.

Mới đây trên trang cá nhân, cặp đôi này bất ngờ tiết lộ về bất đồng quan điểm trong trang phục cưới. Cụ thể, Phan Hiển muốn đi giày sneaker để chụp ảnh cưới tại Pháp nhưng bà xã phũ phàng nhận xét đây là style "cái bang" và không đồng ý.