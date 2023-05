Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công an huyện Đức Linh

Với ý nghĩa đó, tháng 2.2023, Đảng uỷ Công an huyện Đức Linh họp bàn, thống nhất ra Nghị quyết thực hiện xây dựng công trình tượng đài Bác Hồ và ao sen. Nghị quyết đã triển khai đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an toàn huyện, được toàn thể cán bộ, chiến sỹ đồng lòng, quyết tâm thực hiện.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Đại tá Trần Văn Mười; Bí thư Huyện uỷ Đức Linh Nguyễn Văn Huý; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh Lê Văn Toàn; Chủ tịch UBND huyện Đức Linh Huỳnh Văn Tỉnh; Bí thư Đảng uý, Trưởng Công an huyện Đức Linh Thượng tá Ung Chiêu Thành; cùng nhiều đại biểu nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn cùng tham dự.

Sáng 19.5, Công an huyện Đức Linh long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác tại khuôn viên trụ sở Công an huyện.

Những ca khúc về Bác vang lên mở đầu Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Toàn cảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trang trọng tại khuôn viên Công an huyện Đức Linh

Lãnh đạo Công an huyện đã tiến hành khảo sát, lên thiết kế phù hợp với đơn vị và đến khu di tích lịch sử của Bác tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) dâng hương Bác để xin phép được xây dựng công trình; đồng thời thỉnh giống sen quê Bác. Tượng Bác được làm bằng đá non nước của vùng đất Nghệ An do các nghệ nhân quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) điêu khắc.

Để thực hiện công trình ý nghĩa này có sự chung tay, nỗ lực của cán bộ chiến sỹ Công an huyện, nhân dân, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng tâm huyết hướng về Bác - vị cha già dân tộc đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng.

Sau gần 3 tháng, với quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên động viên nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ cố gắng hết mình bằng sức lực của tuổi trẻ để khánh thành đúng ngày sinh nhật Bác.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trước cơ quan có 6 bậc rộng 100m2 được ốp bằng đá granit, chiều cao 5m. Đây là công trình văn hoá tâm linh, có tính lịch sử của lực lượng Công an Đức Linh.