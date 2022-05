Khánh thành cây cầu treo đi bộ dài nhất thế giới ở Cộng hòa Séc

Vài người đứng trên cây cầu treo dành cho người đi bộ dài nhất thế giới, một ngày trước khi chính thức khai trương ở Cộng hòa Séc, ngày 12/5/2022. (Ảnh: AP/ Petr David Josek)

Cây cầu có chiều dài 721 mét (2.365 feet), dài hơn 154m so với cầu Baglung Parbat Footbridge ở tỉnh Gandaki, Nepal từng giữ kỷ lục cây cầu treo đi bộ dài nhất thế giới. Được xây dựng ở độ cao hơn 1.100 mét so với mực nước biển, nó là cầu nối giữa hai rặng núi và treo cao tới 95 mét so với thung lũng bên dưới.