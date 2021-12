Khánh My livestream làm rõ nghi vấn xỉa Thùy Tiên mua giải

Rồi My mới nói, nếu lỡ họ có mua nhưng tất cả những người khán giả đều công nhận thì mình phải công nhận, tại sao mình đạp người bên cạnh mình xuống?", cô phân trần.



Khánh My livestream nói rõ ngọn ngành.

Khánh My khẳng định, status của cô được chia sẻ theo hướng tích cực, nhưng anti-fans lại bẻ hướng tiêu cực. Chân dài khẳng định bản thân không sai, có chăng là do cách hành văn chưa tốt.

"Một lần có thể các bạn nghĩ sai, nhưng lần 2 My giải thích rồi, lần 3 My nhận sai, lỗi do văn My không hay, nhưng các bạn vẫn không nghe. Tại sao chúng ta sống máu lạnh như vậy? Tại sao quy chụp bắt người ta sai là sai và bắt người ta theo ý mình?

Thêm một cái nữa, có thể My sai, các bạn comment nhẹ nhàng nhưng lại inbox chửi người thân của My. Các bạn có thể thần tượng ai đó, nói My sai cũng được nhưng nói nhẹ nhàng được không? Các bạn dùng từ rất mất văn hóa, xúc phạm, sỉ nhục người ta...