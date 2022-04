Khánh Hòa có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 30/4, tại trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an - thông báo quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.