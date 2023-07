Khánh Hòa chỉ đạo khẩn vụ lật xe chở đoàn khách Trung Quốc làm 4 người chết

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách và du lịch thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật an toàn giao thông đối với phương tiện và hành khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tích cực cấp cứu cho bệnh nhân. Clip: Tiến Đạt.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông; Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung lực lượng cứu chữa các nạn nhân của vụ tai nạn; Giao UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương phối hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh nhanh chóng xử lý, khắc phục vụ tại nạn xảy ra trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ.



Những người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa. Ảnh: Tiến Đạt.