Khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

Theo đó, đạo luật này được xây dựng thành hai luật, một luật như hiện nay do Bộ GTVT soạn thảo và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì.

Cùng với việc tách luật, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) không còn quy định về đăng ký, cấp biển số phương tiện; quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Các nội dung này dự kiến đưa vào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.