Khẳng định 'Cupid' không đạo nhạc, công ty quản lý của FIFTY FIFTY hứng chỉ trích

Trước đó, ngày 27/4, ca sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Evrencan Gündüz đã đăng tải một video lên mạng xã hội với nội dung "FIFTY FIFTY đã phát hành một bài hát tuyệt vời. Cùng tôi lắng nghe nào. Nhưng hình như nó nghe giống bài nào ấy nhỉ..."

Ca khúc tương tự được Evrencan Gündüz đề cập đến chính là bài hát Sen Aşkımızda được anh phát hành vào năm 2018. Nghi vấn ca khúc của mình bị người tạo ra Cupid ăn cắp ý tưởng, nam ca sĩ đã tag thẳng tài khoản chính thức của FIFTY FIFTY để yêu cầu lời giải thích từ phía công ty chủ quản của nhóm.

Evrencan Gündüz đăng video so sánh giữa Cupid và ca khúc của anh.

Bất chấp sự xôn xao ầm ĩ từ phía dư luận, Cupid vẫn thắng lớn khi không ngừng thăng hạng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Mới nhất, Cupid đã tăng 9 bậc so với tuần trước đó, FIFTY FIFTY đã đạt hạng 41 trên bảng xếp hạng này.