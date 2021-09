Khẩn trương xem xét, thu hồi 4 dự án của chủ đầu tư nhiều tai tiếng

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực giải quyết, tháo gỡ vướng mắc của các DA tại KĐT mới Điện Nam - Điện Ngọc. Riêng DA KĐT số 7B mở rộng và DA Hera Complex Riveside, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TX.Điện Bàn thanh tra công tác GPMB để UBND tỉnh và các Sở, ngành có phương án xử lý những tồn tại, vướng mắc. Nếu chủ đầu tư tiếp tục chây ỳ, không triển khai DA, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu trình UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra bổ sung công tác GPMB và thủ tục giao đất 4 DA: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh và Bách Thành Vinh mở rộng đều do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Công ty CP Bách Đạt An là đơn vị 'tai tiếng', chây ì nhiều lần trong việc giải quyết quyền lợi hơn 1.000 người dân mua đất tại các DA do Bách Đạt An làm chủ đầu tư cũng như việc thiếu phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến các DA trên địa bàn Quảng Nam.