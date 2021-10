Những ngôi nhà tại phường An Phú, TP Tam Kỳ bị ngập nước 1m chiều 24/10. Ảnh: Đắc Thành

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào vùng lũ; biểu dương cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời tổ chức sơ tán hàng nghìn hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở, lũ quét, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, góp phần giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hiện nay, lũ một số sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi còn đang ở mức cao, một số khu vực vẫn xảy ra ngập lụt; đồng thời áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang di chuyển về phía đất liền nước ta, theo dự báo có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh trên biển, ven biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khẩn trương rà soát, triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, trong đó tập trung hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra mưa lũ lớn.