Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công điện gió

Ngày 11/1, ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận, huyện đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư dự án điện gió phải thực hiện đúng cam kết, hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng tại huyện Hướng Hóa trước dịp Tết và sớm bàn giao cho địa phương.

Trước đó, UBND huyện Hướng Hóa đã làm việc với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư các dự án điện gió liên quan đến việc sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng.

Theo đó, trong thời gian các chủ đầu tư thực hiện dự án, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thi công các dự án điện gió, địa phương thống nhất cho các chủ đầu tư dự án điện gió sử dụng các tuyến đường để vận chuyển vật liệu, thiết bị.