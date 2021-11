KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến nhà hàng lẩu nướng Wang Wang Gamuda liên quan ca COVID-19

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.



Chiều 3/11: Bộ Y tế hướng dẫn cách ly với phi công bay quốc tế; nhiều tỉnh có ca COVID-19 cộng đồng tăng SKĐS - Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn áp dụng biện pháp cách ly đối với phi công VNA nhập cảnh từ chặng bay quốc tế; Bến Tre, Đắk Lắk, Quảng Bình ghi nhận thêm nhiều F0; Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

