Khán giả tranh luận show có Trấn Thành hot hơn NSND Tự Long

Tối 29/6, Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi cùng lên sóng. Từ ngày công bố format, dàn cast, hai game show được cho là đối thủ. Việc cùng lên sóng vào khung giờ vàng 20h tối thứ bảy (Anh trai say hi phát trên HTV2, Chông gai chiếu ở VTV3) khiến khán giả của hai chương trình tranh cãi.

Show Anh trai say hi (tạm gọi Anh trai) do Trấn Thành làm host. Từ khi công bố, nam MC được nhận định là nhân tố "gánh" 30 anh trai phần lớn là nghệ sĩ trẻ.

Trong khi đó, Anh trai vượt ngàn chông gai (tạm gọi là Anh tài để phân biệt show Anh trai say hi) quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng, do format quy định chỉ mời nghệ sĩ trên 30 tuổi. Một số anh tài được cho là nhân tố hot gồm NSND Tự Long, Tuấn Hưng, cựu danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều...

Sau hai tập lên sóng, Anh trai có lượng khán giả nhất định. Trong khi đó, Anh tài có màn ra mắt trên VTV3 lúc 20h. Khán giả đưa lên bàn cân so sánh show có Trấn Thành và chương trình có mặt NSND Tự Long.



Bức ảnh so sánh tạo tranh luận trên mạng xã hội.