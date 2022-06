Khán giả phấn khích câu thoại dạy dỗ 'tiểu tam': 'Ở đời đã có trà xanh thì sẽ có trà gừng'

Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 29 lên sóng tối qua khiến khán giả đặc biệt là chị em phụ nữ cảm thấy thích thú và hả hê khi Thương (Thu Hà) bị Liên (Thanh Hòa) dạy dỗ vì tội cướp chồng người khác.

Theo đó Trang (Huyền Lizzie) hẹn gặp ba mẹ con bà Hiền. Trước mặt mọi người, Trang cho Thương xem những bức ảnh cô đã thu thập được liên quan đến những việc làm sai trái của Thương.