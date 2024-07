Khán giả nhận xét Hari Won nhảy như tập dưỡng sinh

Your browser does not support the video tag.

Màn thể hiện vũ đạo của Hari Won gây tranh cãi.

“Hari là giám khảo nhưng nhảy như dưỡng sinh, không hiểu sao các vũ công hò hét”, “Bước nhảy không bằng TikToker”, “Hari Won thực sự không nên ngồi ghế giám khảo. Nhiều người nói là cầu nối giữa giám khảo Hàn - Việt nhưng đã có phiên dịch. Chuyên môn của Hari không có, nhận xét trận đấu cũng không thỏa đáng”,

“Với tính chất là tìm nữ hoàng vũ đạo đường phố, tôi thắc mắc về vị trí của Hari Won. Vị trí ấy nên dành cho người có chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm nhảy nhiều hơn là một idol. Xem lời nhận xét của Hari thấy không chuyên nghiệp cho lắm”… những bình luận chỉ trích vai trò của giọng ca Hương đêm bay xa.

Cùng ngồi ghế giám khảo với Hari Won có Diệp Lâm Anh và Wootae vũ công người Hàn Quốc. Nhận được ý kiến chê bai, Hari Won từng chia sẻ cô biết nhảy nhưng không thiên về kỹ thuật như các vũ công.

“Chỉ những người thân cận mới biết tôi mê nhảy. Phía ban tổ chức biết quá trình tôi từng thực tập ở Hàn Quốc nên mời tôi tham gia tạo màu sắc riêng. Tôi không chú trọng chuyên môn vì khía cạnh này đã có Diệp Lâm Anh, Wootae. Nhiệm vụ của tôi là nhìn ra tố chất ngôi sao thí sinh” - vợ Trấn Thành nói.