Khán giả 'hỏi chấm' khi NCT Dream đạt Daesang, PSY xuất sắc nhất thế giới

Danh sách giải thưởng cụ thể: Daesang: NCT Dream Best Album: BTS - Proof Best Song: IVE - Love Dive Bonsang: Lim Young Woong, BTS, GOT the beat, TAEYEON, IVE, SEVENTEEN, Red Velvet, NCT Dream, Zico, Stray Kids, BLACKPINK, (G)I-DLE, Kang Daniel, aespa, Kim Ho Joong, PSY R&B/Hiphop Award: BIG Naughty, BE'O OST Award: MeloMance - Love, Maybe Trot Award: Young Tak Ballad Award: Younha Band Award: JANNABI Discovery of the Year: Lee Seung Yoon Kpop Special Award: KARA Hallyu Daesang: Suho (EXO) Best Performance: (G)I-DLE Popularity Award: Lim Young Woong Idol Plus Best Artist: BTS Idol Plus New Star: TEMPEST World Best Artist: PSY Rookie Award: TNX, NewJeans, LE SSERAFIM New Wave Star: Lapillus, TAN, Kep1er Legend Artist: BoA