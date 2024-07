Khán giả chê vũ đạo show Anh trai say hi phản cảm

Không riêng tiết mục Love Sand, một số sân khấu khác như Hút đội Nicky, Pháp Kiều, Wean, Hải Đăng Doo, Ali Hoàng Dương, Lou Hoàng hay đội Negav bài Catch me if you can cũng tạo tranh luận về vũ đạo.

Tiết mục Hút, nhà sản xuất miêu tả màn trình diễn của các anh trai và vũ công là “vũ điệu hoang dại”. Các vũ công nữ thực hiện động tác lắc mông, áp sát người ca sĩ.



Vũ đạo trong chương trình Anh trai say hi bị khán giả chỉ trích phản cảm, yêu cầu dán nhãn.