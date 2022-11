Khán giả 'chê' MONO hát mãi một bài hit

Ca khúc Waiting For You của MONO là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất trong thời gian qua và được không ít cái tên đình đám cover lại.

Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ quay xe "mỉa mai" MONO khi nam ca sĩ trẻ mang "hit" đi biểu diễn liên tục.

Theo đó, dưới đoạn clip giọng ca gốc Thái Bình biểu diễn bản hit Waiting For You tại một quán bar, một bộ phận netizens đã để lại bình luận tỏ ý chê bai. Họ cho rằng nam ca sĩ có một bài mà cứ hát đi hát lại. Thậm chí nhiều khán giả còn đặt biệt danh cho MONO là "ca sĩ một bản hit".