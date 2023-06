Khán giả bức xúc khi Lee Hyori bị chê 'ăn mày quá khứ'

Vào hôm 12/6 vừa qua, nhà phê bình Kim Do Hoon đã dành cho Lee Hyori những lời nhận xét không mấy tích cực trên trang cá nhân. Theo Kim Do Hoon, "nữ hoàng gợi cảm Kpop" đang "ăn mày quá khứ" khi liên tục hồi tưởng về thời hoàng kim trên các show truyền hình, trong bối cảnh cô không còn phát hành thêm sản phẩm âm nhạc mới suốt 6 năm qua.

Nhà phê bình họ Kim tỏ ra thất vọng vì Lee Hyori liên tục kể về thời kỳ huy hoàng: "Không hiểu tại sao Lee Hyori cứ liên tục tham gia các show truyền hình rồi hồi tưởng về quá khứ như vậy. Lee Hyori cứ càng tham gia nhiều show lại càng khiến tôi cảm thấy cô ấy đang phải cố gắng níu kéo hào quang cũ vì không muốn bị công chúng lãng quên".



Lee Hyori bất ngờ bị nhà phê bình Kim Do Hoon chê trách vì mải mê tham gia các show truyền hình. 1 năm qua, cô liên tục góp mặt trong Dancing Queens on the Road và Canada Check-in