Khan cung, chủ đầu tư "đẩy giá" nhà ở thương mại lên thành trung, cao cấp

Theo HoREA, do thiếu nguồn cung nên các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá vừa túi tiền đẩy giá lên thành nhà trung cao cấp (Ảnh: DT).

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi các cơ quan của Quốc hội góp ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật, trong đó có sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014.

Được biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và dự kiến có thể triệu tập kỳ họp Quốc hội bất thường vào cuối năm để xem xét giải quyết 05 vấn đề cấp bách để quyết định các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế và an sinh xã hội, trong đó có xem xét "Dự án Luật sửa đổi 08 luật".