Khẩn cấp ứng phó hiện tượng "thời tiết rất lạ" chưa từng xảy ra ở Bình Định

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Quốc Bình - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định - đề nghị phương án sử dụng lực lượng và thiết bị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh khẩn trương trục vớt tàu thuyền của ngư dân tại xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Cụ thể, dưới biển sẽ huy động 2 tàu sắt, kết hợp thuê thợ lặn giỏi nhất trong tỉnh để lặn tìm vị trí và kết nối thiết bị trục vớt. Trên bờ, địa phương phối hợp cùng các lực lượng khác sử dụng xe tải để kéo tàu, thuyền chìm vào bờ, sau đó sẽ báo cáo thiệt hại và bàn giao tàu cho ngư dân.

Thống nhất với phương án do Đại tá Trần Quốc Bình đề xuất, Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai công tác trục vớt ngay từ chiều 1/4.

Phú Yên: Tìm thấy một nạn nhân bị gió lốc cuốn mất tích

Ngày 1/4, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - cho biết đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn S. (40 tuổi, trú thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải) - một trong 2 nạn nhân bị gió lốc cuốn mất tích trên vùng biển xã An Hòa Hải.

Sóng biển tàn phá tại An Hòa Hải.

Trước đó, sáng 31/3, cháu Trần Văn T. (14 tuổi, trú thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải) và ngư dân Nguyễn S. bị gió lốc cuốn mất tích tại vùng biển nuôi trồng thủy sản xã An Hòa Hải.

Các lực lượng chức năng của huyện Tuy An cùng nhiều ngư dân đã nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân. Tuy nhiên, do gió mạnh, sóng biển lớn nên đến sáng 1/4 mới tìm được và đưa thi thể anh Nguyễn S. vào bờ. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích còn lại.