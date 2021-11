Khẩn cấp truy vết F0 ghé qua 10 địa điểm ở Sa Pa

Your browser does not support the audio element.

Khách sạn KK Sa Pa - nơi đoàn du khách có F0 lưu trú.

Ngày 29/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã thông báo cho UBND thị xã Sa Pa về kết quả xét nghiệm của đoàn khách 4 người, trong đó có một ca mắc Covid-19 từng lưu trú tại thị xã Sa Pa từ ngày 25/11 - 28/11.

UBND thị xã Sa Pa thông báo khẩn đề nghị tất cả những người đã có lịch sử đi/đến 10 địa điểm sau ở thị xã Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) biết và thông báo cho cơ quan chức trách biết chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19: