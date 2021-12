Khẩn cấp đề nghị dừng chuyến bay từ 10 nước châu Phi có biến chủng Omicron

Your browser does not support the audio element.

Thông tin trên được Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh trong văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và đề nghị Bộ báo cáo Thủ tướng cho phép thực hiện.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 8706 giao các Bộ ngành tăng cường công tác kiểm soát biến chủng Omicron. Thủ tướng giao Bộ GTVT và các Bộ ngành kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến thể này.