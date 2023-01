Khám xét phòng quyền Trưởng Phòng Kiểm định, lộ 2 cọc tiền nguyên seri trong chiếc cặp cũ sờn!

Như CAND Online đã đưa tin, ngày 4/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng; Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên về tội "Nhận hối lộ".

Các đối tượng từ trái qua: Trần Anh Quân, Đặng Trần Khanh, Phạm Đức Ngọc.

Liên quan vấn đề này, trước đó, 8h sáng 28/12/2022, tại Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới. Quá trình khám xét phòng làm việc của các đối tượng cũng hé lộ một số chi tiết giật mình.

Đóng tại khu vực tầng 6 tòa nhà, Phòng Kiểm định xe cơ giới rộng hơn 100m2, bao gồm phòng riêng Quyền Trưởng phòng ngăn bằng vách nhôm kính và không gian làm việc chung, chia thành nhiều ngăn dạng cabin của các cán bộ; khu vực để hệ thống máy tính và camera theo dõi; các tủ hồ sơ, tài liệu và khu vệ sinh chung khép kín của cả phòng...