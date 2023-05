Khám xét khẩn cấp 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng ở Hậu Giang

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng chức năng Công an tỉnh thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc. Số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng này khoảng 560 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng móc nối với các đối tượng ở tỉnh khác tổ chức đường dây đánh bạc bằng bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà mạng, số đề… với quy mô lớn. Lực lượng Công an thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhiều đối tượng. Để kịp thời xác minh, đấu tranh làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng có liên quan đến tội phạm “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ. Đến ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang chủ công, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng chức năng Công an tỉnh thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với 09 đối tượng trong đường dây này. Kết quả, cơ quan điều tra tạm giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng, 1 xe ô tô, 10 xe máy, 20 điện thoại di động, 1 Ipad, 3 Laptop dùng vào việc đánh bạc, nhiều thẻ ATM và nhiều sổ sách giấy tờ ghi tính toán tiền cược. Lực lượng Công an tạm giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều đồ dùng, vật dụng khác. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá như Sbobet, Ibet888, trang đá gà mạng SV88, tổ chức mua bán lô đề của các đài miền Nam, miền Bắc. Số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng vào khoảng 560 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, lãm rõ.