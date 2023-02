Khám xét Chi cục đăng kiểm số 6 ở TPHCM

Theo ghi nhận bên ngoài, có một ô tô biển số xanh và một xe của lực lượng Cảnh sát cơ động có mặt trước trụ sở.

Trước đó, ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ.